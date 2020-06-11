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    Adana'da işkenceye uğrayan kadını polis kurtardı

    Adana’da polis, bir evde işkenceye uğradığı iddia edilen kadını baskın düzenleyerek kurtardı.
    • İHA
    • 11.06.2020 - 21:06
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    Adana'da işkenceye uğrayan kadını polis kurtardı

    Adana'da Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda alınan bilgiye göre, polis ekipleri bir kadının evde alıkonulduğu ihbarı aldı.

    Bunun üzerine polis, eve baskın düzenlendi.

    Adana'da işkenceye uğrayan kadını polis kurtardı- İZLE

    ŞAHIS, MAHALLEDE YAPILAN ARAMADA YAKALANDI

    Baskında vücudunda kesikler ve darp izleri bulunan Semiha N. (28) isim kadın kurtarılarak olay yerine gelen ambulansla Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Semiha N.’yi işkence ettiği öne sürülen şahıs ise mahallede yapılan arama çalışmaları sırasında yakalanarak gözaltına alındı.

    Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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