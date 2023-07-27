Adana'da itfaiyecinin yangından kaplumbağa kurtarma sevinci Kozan'da itfaiye erinin yangında alevlerin arasından kaplumbağayı canlı kurtarmasıyla yaşadığı sevinç kameralara yansıdı.

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İHA

Adana'nın Kozan ilçesinde ağaçlık bir alanda yangın ihbarını alan Adana Büyükşehir Belediyesi Kozan İtfaiye Amirliği ekipleri bölgeye sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale edip söndürdü.

Kaplumbağayı alevlerin arasından kurtardılar

Alevler arasında kabuğuna saklanan kaplumbağayı da gören ekipler, dakikalarca suyla soğutarak yaşaması için mücadele etti.

Sevinç dolu anlar duygulandırdı

Kaplumbağanın suyla kendine gelmesi sonrası itfaiye erinin sevinci ise duygu dolu anlar yaşattı.

Kendine gelen kaplumbağanın bırakıldığı güvenli noktadan hızla uzaklaştığı öğrenildi.

İtfaiye eri kaplumbağayı su ile serinletmesi sonrası o anları cep telefonu ile kaydeden bir vatandaş ise “Kaplumbağa sevindi, kaplumbağa kurtuldu. Sıkıntı yok yaşıyor. Şuan bahçe evinde yangında kaplumbağa bulduk soğutuyoruz. Öyle ateş yakıyorsunuz yazık bu cana. Kaplumbağa sevindi abi, Allah razı olsun” demesi dikkat çekti.