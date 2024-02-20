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Adana'da kaçak deve kesimine zabıta müdahalesi: Kasap ruhsatsız çıktı

Adana'da kaçak deve kesimine zabıta müdahalesi: Kasap ruhsatsız çıktı Zabıta ekipleri, kesim için deve getiren kasap dükkanında yaptığı incelemelerde kasabın ruhsatı olmadığı tespit etti. Ekiplerin müdahalesiyle deve, kesilmekten son anda kurtuldu.