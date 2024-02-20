Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan bir kasap, kaçak yollardan kesim için deve getirdi.
Mahalleli deveyi ilgiyle karşılarken çekilen fotoğraflar sosyal medyada yayınlandı.
Kasap dükkanı ruhsatsız çıktı
Paylaşımlar sonrası Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek, kasap dükkanına giderek evraklarını inceledi.
İncelemeler sonucu kasap dükkanının ruhsatı olmadığı belirlendi.
Devenin kesilmesine izin verilmedi
Bunun üzerine zabıta ekipleri kasap hakkında tutanak tuttu ve getirilen devenin kesimine izin verilmedi.
Ayrıca deveyi kesecek ruhsatsız kasapta ise ‘Deve eti siparişi alınır’ yazısı dikkat çekti.
Mezbahaların ruhsatı yok
Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Adana’daki mezbahaların deve kesimi ruhsatı olmadığını, develerin kaçak kesildiğini söyledi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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