Adana'da kalp pili olan bebek ve ailesi koronaya yakalandı

Adana'da kalp pili olan bebek ve ailesi koronaya yakalandı

3 yaşında kalbinde pille yaşayan minik Amine ve diğer 4 aile üyesinin koronavirüs testleri pozitif çıktı. Aile, ellerinden başka bir şey gelmediğini belirterek dua istedi.

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi'nde ikamet eden 3 çocuklu Yunus ve Elif Leblebici çifti, yakınlarının koronavirüs testi pozitif çıkınca temaslısı olabileceklerini düşünürek hastaneye gidip, test yaptırdı.

Testin sonucunda Leblebici çifti ile kalbinde pil takılı olan 3 yaşındaki kızları Amine, oğulları Abdullah (10) ve Muhammed'in (13) koronavirüse yakalandığı saptandı.

DUA İSTEDİLER

Evde izolasyon sürecine giren ailenin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, aile bireylerinden 10 yaşındaki Abdullah Leblebici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saat 11 sularında Covid-19 testi yaptırdık, ailecek testimiz pozitif çıktı. Sizden ricam hayır duası. Bir de ricam var, aile ve akraba ziyaretlerinden kaçının." ifadelerini kullandı.









