Adana'da kamyonet çalıp kaçan sevgililer tutuklandı Düz kontak yaparak aracı çalan sevgililer, ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklanırken, hırsızların aracı çaldıkları anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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İHA

Adana'da hırsızların hedefi park halindeki kamyonet oldu.

Seyhan ilçesinde 21 Mart günü Aykut T. (29), sevgilisi Arzu Y. (44) ve oğlu H.Y (8) ile birlikte dışarı çıktı.

Bir süre sonra şüpheliler, park halindeki Raha H.’in kamyonetini çalmaya karar verdi.

Kamyoneti çalıp kaçtılar

Arzu Y., kamyonetin camını kırıp kapısını açarak direksiyon başına geçerken oğlu H.Y ve sevgilisi Aykut T. aracı itmeye başladı. Çaldıkları yerden aracı uzaklaştırdıktan sonra Arzu Y. araca düz kontak yaptı.

Aracı bırakıp kaçtılar

Şüpheliler çaldıkları kamyoneti daha sonra Mithatpaşa Mahallesi'nde bırakıp kaçtı.

Bu anlar çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Ekipler harekete geçti

İşe gitmek için aşağı inen Raha H., aracının çalındığını fark edince durumu polise bildirdi.

Olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler güvenlik kameralarını incelemeye başladı.

Oto hırsızlık polisleri, kamyoneti çalanların Arzu Y. ve Aykut T. olduğunu tespit etti.

2 şüpheli tutuklandı

Aykut T., evine yapılan operasyonda gözaltına alındı. Sevgilisi Arzu Y.’nin de bir süre önce başka bir suçtan yakalanıp tutuklandığı belirtildi.

"Aracı park edip bir eve girdi"

Emniyetteki sorgusunda kendisini savunmak için sevgilisi Arzu Y.’yi suçlayan Aykut T., ”Arzu’nun evinde içki içerken, sokaktaki kamyoneti gösterip, ‘Bir yere gideceğiz, bu aracı çalalım’ dedi. Sonra direksiyona geçip, aracı da itmemizi istedi. Aracı park edip, bir eve girdi. Ben de evime döndüm.” dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aykut T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)