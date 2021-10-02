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- Adana'da kaza yaptıktan sonra bir kişiyi bıçaklayıp, kaçtılar
Adana'da kaza yaptıktan sonra bir kişiyi bıçaklayıp, kaçtılar
- İHA
- 02.10.2021 - 04:31
Adana'nın Seyhan ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı.
O.Ş kullandığı otomobil ile 34 PD 4497 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrasında 34 PD 538 plakalı otomobilden inen Furkan D. ile Onur A., karşı aracın sürücüsü O.Ş’ye saldırdı.
BIÇAKLAYIP, KAÇTILAR
Furkan D. ile Onur A. O.Ş’yi darp etmeye başladı. Ardından Furkan D., O.Ş bıçakladı. Her iki şüphelide hızla koşarak olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan O.Ş tedavi altına alındı.
BEKÇİLER PEŞLERİNDEN KOŞARAK YAKALADI
Bıçakla yaralama olayı gerçekleştiren Furkan D. ve beraberindeki Onur A. suç aletiyle birlikte Sümer Mahallesi ara sokaklarında koşaraken, bölgede devriye gezen bekçiler şüphelileri görmesi üzerine kovalanmaya başlandılar.
Kısa süren kovalamacanın ardından Seyhan ilçesine bağlı Karafatma Caddesi üzerinde Furkan D. ile Onur A. bekçiler tarafından yakalandı.
Furkan D.’nin elinde olan bıçakta ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi polis merkezine götürüldü.