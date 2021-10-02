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Adana'da kaza yaptıktan sonra bir kişiyi bıçaklayıp, kaçtılar

Adana'da kaza yaptıktan sonra bir kişiyi bıçaklayıp, kaçtılar

Seyhan ilçesinde, gerçekleşen kaza sonrası, iki kişi diğer araçtaki şoförü bıçaklayıp, kaçtılar. Kısa sürede yakalanan şahıslar, ekipler tarafından polis merkezine götürüldü.