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- Adana'da kazada şehit olan Burak Şahin'e veda
Adana'da kazada şehit olan Burak Şahin'e veda
- 11.04.2022 - 17:15
- Güncelleme : 11.04.2022 - 17:16
Adana-Kozan karayolu Mansurlu kavşağında otomobille askeri aracın çarpışması sonucu 2 askerimiz şehit olmuş, 3 askerimiz ise yaralanmıştı.
28 yaşındaki şehit Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan dün memleketi Osmaniye'de toprağa verilirken, 27 yaşındaki şehit Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin ise bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.
Ailesi gözyaşlarıyla veda etti
Burak Şahin için Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin ailesi ve yakınları ile birçok siyasi isim katıldı. Törende şehidin eşi Gizem Şahin ile annesi Merve Şahin'in ayakta durmakta güçlük çektiği gözlendi. Acılı aileyi jandarma personeli teselli etmeye çalıştı.
Edirnekapı'ya defnedildi
AA'nın haberine göre; şehit Şahin'in naaşı, burada İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş tarafından öğle vakti kıldırılan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'nde defnedildi.