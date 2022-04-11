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    Adana'da kazada şehit olan Burak Şahin'e veda

    Jandarma minibüsünün trafik kazasına karışmasıyla şehit olan Burak Şahin'in naaşı, İstanbul'da toprağa verildi.
    • 11.04.2022 - 17:15
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 17:16
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    Adana'da kazada şehit olan Burak Şahin'e veda

    Adana-Kozan karayolu Mansurlu kavşağında otomobille askeri aracın çarpışması sonucu 2 askerimiz şehit olmuş, 3 askerimiz ise yaralanmıştı.

    28 yaşındaki şehit Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan dün memleketi Osmaniye'de toprağa verilirken, 27 yaşındaki şehit Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin ise bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

    Ailesi gözyaşlarıyla veda etti

    Burak Şahin için Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin ailesi ve yakınları ile birçok siyasi isim katıldı. Törende şehidin eşi Gizem Şahin ile annesi Merve Şahin'in ayakta durmakta güçlük çektiği gözlendi. Acılı aileyi jandarma personeli teselli etmeye çalıştı.

    Adana da kazada şehit olan Burak Şahin e veda #1

    Edirnekapı'ya defnedildi

    AA'nın haberine göre; şehit Şahin'in naaşı, burada İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş tarafından öğle vakti kıldırılan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'nde defnedildi.

    Adana da kazada şehit olan Burak Şahin e veda #2

    Adana da kazada şehit olan Burak Şahin e veda #3

    Adana da kazada şehit olan Burak Şahin e veda #4

    Adana da kazada şehit olan Burak Şahin e veda #5


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