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    Adana'da Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener nikah şahidi oldu

    Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar’ın oğlu Mert Karalar’ın düğüne katılan Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener, nikah şahitliği yaptı.
    • 12.11.2022 - 21:17
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    Adana'da Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener nikah şahidi oldu

    Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar’ın oğlu Mert Karalar’ın düğün töreni, Tüyap Fuar Ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

    Düğüne; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldı.

    Kılıçdaroğlu ile Akşener nikah şahidi oldu

    Mert Karalar ve Betül Özen’in nikahını, babası Zeydan Karalar kıyarken şahitliği ise Kılıçdaroğlu ile Akşener yaptı.

    Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener, Mert ve Betül çiftine mutluluklar diledi.

    Yavaş ve İmamoğlu da düğüne katıldı

    İHA'nın haberine göre; düğüne; Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

    Adana da Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener nikah şahidi oldu #1

    Adana da Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener nikah şahidi oldu #2

    Adana da Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener nikah şahidi oldu #3

    Adana da Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener nikah şahidi oldu #4

    Adana da Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener nikah şahidi oldu #5

    Adana da Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener nikah şahidi oldu #6


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