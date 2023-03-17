Adana'da kendini kamu çalışanı olarak tanıtarak 8 kişiyi dolandırdı Telefonla aradığı kişilere kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp, 8 kişiyi dolandırdığı belirlenen kadın şikayetler üzerine tespit edilerek yakalandı.

Vatandaşları farklı vaadlerle ağlarına düşüren dolandırıcıların en büyük bahanesi kamu çalışanı olarak devam ediyor. Güvenlik güçlerinin defalarca uyarılarına rağmen vatandaşları ağlarına düşürmeye çalışan çetelere göz açtırılmıyor. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılara karşı çalışma başlattı. 8 kişi şikayet etti Adana’nın Ceyhan ilçesinde Selver B. isimli kadın hakkında 8 kişi dolandırdıkları öne sürülerek şikayetçi oldu. Bunun üzerine KOM ekipleri yaptıkları çalışmada kadının kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp 8 kişiyi işe alma vaadiyle dolandırdığını belirledi. Şüpheli yakalandı Polis, Selver B.’in Ceyhan ilçesindeki adresine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonla kadın yakalandı. Emniyete götürüldü Şüpheli kadın adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.