Adana'da sahte polisin foyası ortaya çıktı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu ve polis olarak tanıtan H.D.’yi yakalamak için harekete geçti.
Aracın önünü kestiler
Ekipler, çalışmaları sonrasında yerini tespit ettikleri söz konusu şüphelinin aracının önünü keserek durdurdu.
Gözaltına alındı
Aracının önü kesilen H.D., “Hayırdır devrem?” diyerek sahte polis kimliğini gösterdi. Ekipler, H.D.’yi araçtan indirerek gözaltına aldı.
Ele geçirilenler
Gözaltına alınan şüphelinin evinde de arama yapan polisler, Milli İstihbarat Teşkilatı kimlik kartı, 2 polis kimliği, 2 sahte plaka, ruhsatsız 2 pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, 1 kelepçe, 1 balta, 706 kurusıkı mermisi ve 592 av tüfeği mermisi ele geçirdi.
"Kendimi korumak için yaptığım bu kimlikleri taşıyorum"
Sahte polis kimliği ile yakalanan H.D. emniyetteki ifadesinde, ”Ben klima tamircisiyim. İşe gittiğim mahalleler pek tekin değil. Kendimi korumak için yaptığım bu kimlikleri taşıyorum.” diyerek kendisini savundu.
Serbest bırakıldı
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olan şüpheli, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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