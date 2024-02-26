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Adana'da kendini MİT mensubu olarak tanıtan adam yakalandı

Adana'da kendini MİT mensubu olarak tanıtan adam yakalandı Kendisini polis ve MİT mensubu olarak tanıtan şüpheli, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, sahte polis kimliği, plaka ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.