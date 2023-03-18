Adana'da kiraya fahiş fiyat artışı yapan ev sahibi gözaltına alındı Adana'da yatağa mahkum annesiyle yaşayan kadın, kirasına fahiş fiyat artışı yapıp elektrik ve suyunu kesin ev sahibinden şikayetçi oldu.

Ev sahibi ile kiracı anlaşmazlığı farklı bir boyuta taşındı.

Kiracıları çıkarmak için her yolu deneyen ev sahiplerine ilk kez örnek olacak bir davranış sergilendi.

Adana'da eşi tarafından 20 yıl önce terk edilen 60 yaşındaki Aynur Kaya, bundan 4 yıl önce İsmetpaşa Mahallesi'nde 3 katlı evin 2. katını kiraladı.

Beyin kanaması geçirip yatağa mahkum olan 87 yaşındaki annesi Akide Becerikli ve kız kardeşiyle birlikte yaşayan Kaya, annesinden dolayı devletten aldığı aylık 6 bin lira maaşla hayat mücadelesi veriyor.

Kaya'nın aylık 833 lira kira vererek oturduğu evde 15 Mart’ta senesi doldu. Bu nedenle ev sahibiyle yeni anlaşma yapmak istedi.

Kirayı 5 bin lira yapmak istedi

Ancak depremden dolayı ev fiyatları arttığı için ev sahibi önce Kaya’dan aylık 2 bin 500 lira istedi. Kaya bu parayı ödemeyeceğini söyledi. Birkaç gün geçtikten sonra ev sahibi 3. katı aylık 5 bin lira kiraya verince bu kez Kaya’dan aylık 5 bin lira istedi.

Elektrik ve suyunu kesti

Kaya, bu parayı ödeyemeyeceğini evden de çıkmayacağını söyleyince bu kez ev sahibi elektrik ve su aboneliğini iptal ettirdi.

Ev sahibi gözaltına alındı

Mağdur olan kadın ev sahibinden şikayetçi oldu. Bunun üzerine polis harekete geçerek ev sahibi 37 yaşındaki Emin Ç.’yi gözaltına aldı.

Ev sahibinin emniyetteki ifadesinde elektrik ve suyu kapattırmadığını, iki saatinde arızalandığını, Aynur Kaya’yı da 4 yıldır idare ettiğini yüksek kira bedeli de istemediğini söylediği öne sürüldü. Ev sahibi ifadesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi.

Burada basın mensuplarının sorusu üzerine yapılan haberin yalan olduğunu haksız yere gözaltına alındığını söyledi. Ev sahibi daha sonra adliyeye götürüldü.