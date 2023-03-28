Adana'da kontrollü yıkım! Onlarca kişi o anları izledi Depremden etkilenen 14 katlı binanın öğle saatlerinde başlayan yıkımına onlarca vatandaş akın etti. Vatandaş o anları merakla izleyerek kayıt altına aldı.

İHA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri binlerce evi enkaza çevirdi.

Kentlerde arama kurtarma çalışmaları sonlanırken hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Depremlerden etkilenen bir il de Adana oldu. Kentin şehir merkezinde 11 bina yıkıldı.

Deprem sonrası yapılan kontrollerde ise 3 binden fazla binanın da ağır ya da orta hasarlı olduğu için yıkımına karar verildi.

Öğle saatlerinde yıkım başladı

Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde bulunan 14 katlı Özkayalar Apartmanı da ağır hasarlı olduğu için bugün öğle saatlerinde yıkımına başlandı.

Kolonlarına zarar verildi

Apartmanın etrafındaki diğer apartmanlar da boşaltıldı. İş makinesiyle kolonlarına zarar verilen apartmanın yıkımına başlandı.

Vatandaş bina önünde toplandı

Bu sırada çevredeki meraklı vatandaşlar polis uyarısına rağmen ellerinde cep telefonlarıyla yıkım anını görüntülemek için birbiriyle yarıştı.

O anları merakla izlediler

Bir grup vatandaşın ise yıkımı kavşağa oturup film izler gibi seyretmesi herkesi hayrete düşürdü.

Meraklı vatandaşların yanı sıra depremden önce apartmanda oturanlar da evlerinin yıkımını duygulu gözlerle izledi.

Bina kontrollü şekilde yıkıldı

Bir süre sonra iş makinesinin kolonları kırması sonucu apartman kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Yıkım anı havadan ve karadan anbean görüntülendi. Yıkımdan sonra her yeri toz bulutu kapladı.

"Bir fotoğrafımızı dahi alamadık"

Vatandaşlar toz bulutuna yakalanmamak için yıkım alanından kaçtı. Evlerinin yıkımını anbean izleyen vatandaşlar çok üzüldüklerini, eşyalarıyla birlikte evlerinin gittiğini belirterek, "Burada hatıralarımız vardı. Bir fotoğrafımızı dahi alamadık. Buna çok üzülüyoruz. Anılarımız da evimizle birlikte gitti." dedi