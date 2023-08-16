Adana'da korkutan sarsıntı... 4.5 büyüklüğünde deprem Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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ensonhaber.com

Türkiye, 6 şubat büyük deprem felaketinin ardından diken üstünde.

Felaketten sonra depreme karşı önlemler daha büyük bir dikkatle hayata geçirilirken bir yandan da depremler devam ediyor.

Adana 4.5 ile sallandı

Türkiye'nin güneyi beşik gibi sallanıyor.

Adana 4.5 ile sallandı.

AFAD verilerine göre, Aladağ ilçesinde saat 17.36’da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bazı ilçelerde de hissedildi

Yerin 7.3 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem şehir merkezinde çok fazla hissedilmedi.

Deprem diğer bazı ilçelerde de hissedildi.