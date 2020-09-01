Adana'da koronavirüs korkusu yüzünden mahalleyi çamaşır sularıyla yıkadılar

Adana Kozan'da yalnız yaşayan Ebubekir Tatar’ın evinde ölü bulunduktan sonra virüs şüphesi nedeniyle defnedilmesinin ardından vatandaşlar, mahalleyi çamaşır sularıyla yıkadı.

Adana Kozan'da yalnız yaşayan Ebubekir Tatar, dün evinde ölü bulundu.

Durumundan şüphelenen yetkililer koronavirüs tedbiri kapsamında Tatar'ı evinden vinçle çıkararak mezarlığa defnedilmesini sağladı.

MAHALLELİNİN İÇİ RAHAT ETMEDİ, SOKAKLARI ÇAMAŞIR SUYUYLA YIKADILAR

Üç gün önce öldüğü anlaşılan Tatar'ın ardından mahalle sakinlerini korona virüs paniği sardı. Mahallenin yetkililer tarafından dezenfekte edilmesine rağmen vatandaşların içi rahat etmedi.

Mahalleli ölen şahsın korona virüs şüphesi taşıması ve çevrede oluşan dayanılmaz kokudan şikayetçi olunca, esnaf ve çevredeki ev sakinleri tarafından Arslanpaşa Mahallesi Muhtarı Aydın Çalışkan öncülüğünde toplanıp çamaşır suyu ve temizlik ürünleri alarak mahallelinin ve ASKİ ekiplerinin yardımı ile kaldırımları ve yolları temizledi.

CENAZE EVDEN VİNÇLE ÇIKARILINCA, MAHALLELİ PANİĞE KAPILDI

Ebubekir Tartar'ı çok sevdiklerini ve vefatına üzüldüklerini kaydeden mahalle sakinleri cenazenin 3 gün evde kalması ile mahallede dayanılmaz bir koku olduğunu ifade ederek dün gelen ekiplerin koron virüs şüphesi olması üzerine cenazenin tedbirler kapsamında vinçle evden çıkarılarak defnedilmesinin mahallede büyük bir korku oluşturduğunu kaydetti.

Korona virüs korkusu yüzünden mahalleyi çamaşır suyu ile yıkadılar VİDEO