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İHA

Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan'ın talimatı doğrultusunda kentte suç ve suçluyla mücadele çerçevesinde yeni dönem başlatılmıştı.

Bu çerçevede kentin birçok noktasında polis vatandaşın huzurunu ve güvenliğini sağlamak için uygulama düzenlenmeye başladı.

3 KİLOMETRE KOVALAMACAYLA YAKALANDI

Yüreğir ilçesinde sabit uygulama noktasına gelen Soner S., polisin 'dur' ihtarına uymayıp motosikletiyle kaçmaya başladı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, söz konusu şüpheliyi kovaladı.

Yaklaşık 3 kilometre süren kovalamacanın ardından yunus timleri Soner S.'yi yakaladı.

ŞÜPHELİ MAHKEMEDE TUTUKLANDI

Şüphelinin üzerinde otomatik tabanca ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli gasp büro amirliği ekiplerine teslim edildi.

Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.