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Adana'da kurallara uymayan sürücüler drone'la tespit edildi

Adana'da kurallara uymayan sürücüler drone'la tespit edildi

Adana Kozan'da havadan drone destekli trafik denetimi yapıldı. Trafik ekiplerini görünce maske ve kemerlerini takan sürücüler, drone kamerası ile tespit edildiği için ceza yemekten kurtulamadı.