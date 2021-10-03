Adana'da kuruyemişçi iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda öldü

Adana’da motosikletli 2 kişi, kuruyemişçiyi pompalı tüfekle öldürüp kaçtı.

Adana'nın Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, saat 16.20 sıralarında İbo Osman Caddesi'nde bulunan bir kuruyemişçiye gelen motosikletli iki kişi pompalı tüfekle ateş açtı.

Açılan ateş sonucu Eren Teyyare (32) yaralanırken, zanlılar ise motosikletle kaçtı. Olay yerine vatandaşlar tarafından sağlık ekipleri çağrıldı.

ZANLILARI BULMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Kuruyemişçiye gelen sağlık ekipleri, Tayyare’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan zanlıları bulmak için çalışma başlattı.