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    Adana'da lastik değiştirmek isteyen sürücü canından oldu

    Adana’da kullandığı aracının lastiği patlayan tır sürücüsü otoyolda, lastiği değiştirmek isterken başka bir tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 04.08.2020 - 21:07
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    Adana'da lastik değiştirmek isteyen sürücü canından oldu

    Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Adana istikametinde meydana gelen kazada alınan bilgiye göre, Cemalettin Kıt kullandığı 54 HZ 786 plakalı tırın lastiğinin patlaması sonucu aracı otoyolda sağa yanaştırdı.

    LASTİK DEĞİŞTİRMEK İSTERKEN, TIR ÇARPTI

    Cemalettin Kıt, aracın patlayan lastiğini değiştireceği sırada, 14 FJ 098 plakalı tır kendisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle, Cemalettin Kıt yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri Cemalettin Kıt’ın öldüğünü belirledi. Kıt’ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Adana'da lastik değiştirmek isteyen sürücü canından oldu #1

    Adana'da lastik değiştirmek isteyen sürücü canından oldu #2

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