Adana'da mahkeme polisin kestiği cezayı geçersiz saydı

Adana Sulh Ceza Hakimliği, polis ekiplerinin idari para cezası kesmeye yetkilerinin olmadığına karar verdi.

Koronavirüs salgını dönemi büyük ölçüde geride kaldı.

Türkiye hızla normalleşme adımlarını atarken, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda birçok ilde maskesiz dışarı çıkmak yasaklandı.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde de uygulanan yasak nedeniyle çok sayıda kişiye polis ekipleri tarafından para cezaları kesildi.

Sokağa çıkma yasaklarının olduğu günlerde de benzer para cezaları kesildi.

Adana'da mahkeme tarafından alınan karar kafaların karışmasına neden oldu.

5. Sulh Ceza Hakimliği, polislerin kestiği parar cezasını geçersiz saydı.

POLİS CEZA KESEMEZ, TUTANAK TUTABİLİR

Mahkeme, polislerin sadece ihlele ilişkin tespit tutanağı tutabileceği hükmüne karar verdi.

CEZA İPTAL

Bu doğrultuda davayı açan M.A.'ya kesilen 789 TL'lik ceza iptal edildi.