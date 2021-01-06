Adana'da maske cezası yiyen kadın: Çekmeyin, kocam beni boşar

Polis denetimine takılarak 3 bin 150 lira ceza kesilen maskesiz kadın, görüntülenmek istemediğini söyledi.

Adana polisi, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan maske ve mesafe denetimlerini sıklaştırdı.

Bu kapsamda Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin birçok noktasında uygulama yaptı.

Melek Girmez Sokak’taki denetimler sırasında ise ilginç bir an yaşandı.

"ÇEKMEYİN, KOCAM BOŞAR"

Alışveriş yaptığı sırada maske takmadığı belirlenen Süreyya G. ile Meltem T., ekipler tarafından durduruldu.

Süreyya G. bu sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, “Çekmeyin, kocam beni boşar.” dedi. İki kadına da maske kuralına uymadıkları için 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.