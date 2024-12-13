Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi soluksuz devam ediyor.

Bu kapsamda ülke içinde ve sınır dışında da çalışmalarını sürdüren ekipler, Adana'da yeni bir operasyona imza attı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında; örgütün Adana, İstanbul ve Manisa'daki tabanını diri tutmak için Almanya'dan para aktardığı belirlendi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye bastı.

14 ŞÜPHELİ VE ÇOK SAYIDA SUÇ UNSURU YAKALANDI

Ekipler, 10 Aralık'ta 3 kentte eş zamanlı baskınlar düzenlendi. 4'ü kadın 14 şüpheli, gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 30 cep telefonu, yüklü miktarda döviz, altın, örgütsel doküman ve 2 kişi için düzenlenmiş sahte Belçika kimliği ele geçirildi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

FETÖ'NÜN FİNAS AĞINI ŞİRKETTEN YÖNETTİ

Şüphelilerden elebaşı M.K.'nin medikal firması adı altında açtığı iş yerinde örgütsel toplantı yapıp, finans ağını buradan yönettiği, Almanya'dan gönderilen paraları kuryelerle örgüt mensuplarına dağıttırdığı belirtildi.

Şüphelilerden S.T. ve eşi H.T. hakkında FETÖ üyeliğinden verilen 6 yıl 3'er ay hapis cezasının istinaf aşamasında olduğu, tutuksuz yargılanmaları devam eden çiftin daha önce yurt dışına kaçmaya yönelik 2 girişiminin polis tarafından engellendiği bildirildi.

KAÇMAK İÇİN BELÇİKA KİMLİĞİ BASTIRDILAR

Biyoloji öğretmeni S.T.'nin, meslekten ihraç edildiği ve örgüt üyelerinin çocuklarına özel biyoloji dersi verdiği ifade edildi.

Örgütün önemli pozisyonundaki yöneticileri olduğu öne sürülen çiftin, Edirne üzerinden yurt dışına kaçmak için sahte Belçika kimlikleri bastırdıkları ileri sürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 şüpheli, bugün sabah adliyeye sevk edildi.