Adana'da Mersin yolu üzerindeki bir bağlantı köprüsü SOS veriyor Adana'da Mersin yolu üzerindeki bir bağlantı köprüsünde yapılan inceleme sonucunda üstünden ve altından geçen araçlar ve yolcuları açısından büyük tehlike içerdiğine dikkat çekildi.

DHA

Kahramanmaraş merkezli depremler yapıların sağlımlığı konusuna dikkati çekti. Adana-Mersin kara yolu üzerindeki Karaisalı gişeleri otoyol bağlantı köprüsü için ise depreme gerek kalmadan yıkılabileceğine dair endişe taşınıyor.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Çağatay, Adana'da Mersin yolu üzerindeki bir bağlantı köprüsünde gördüğü tehlike ile ilgili bilgilendirme yaptı.

"Can güvenliği açısından risk taşıyor"

Çağatay, yaptığı incelemede kirişlerin ağır hasarlı olduğunu gördüğünü belirterek, şu uyarıda bulundu:



Köprünün bu haliyle kullanılması durumunda bir deprem etkisine gerek yok. Şu anda depremsiz hali bile can güvenliği açısından risk taşıyor. Onarım ve güçlendirme mümkün değil gibi görünüyor. Bir an önce bu kirişlerin yerinden çıkarılarak yenisinin yapılması lazım. Bu durumda kullanılması doğru değil. Köprü bu haliyle komple de çökebilir.

Adana-Mersin kara yolu üzerinde

Adana-Mersin kara yolu üzerindeki Karaisalı gişeleri otoyol bağlantı köprüsü kirişlerindeki hasar dikkat çekti.

Demirleri gözüküyor

Köprü kirişlerinin betonundan ayrılmış açıkta görülen demirleri, kopan kabloları ve dökülen beton parçaları korkutan bir görüntü sergiliyor.

Şimdilik güvenlik amaçlı dubalar yerleştirildi

Üzerinden ağır araçların geçtiği köprünün hasar gören kirişlerin altından geçen yola da güvenlik amaçlı dubalar yerleştirildi.

Kirişler çarpma sonucu hasar almış

Otoyol bağlantı köprüsünde inceleme yapan Çağatay, yüksek tonajlı bir aracın çarpması sonucu köprü kirişlerinin ağır hasar almış olduğunu söyledi.

Köprüyü taşıyan kablolarda kırılma var

Köprünün kirişlerinde bulunan kabloların da kırıldığını, şu sözlerle anlattı:

Bu ön gerilmeli kirişler otoyol köprülerinde yaygın olarak kullanılıyor. Bu, içerisinde yüksek mukavemetli çeliklerin olduğu, yedi telli kabloların bulunduğu bir sistem. Ancak burada köprüyü taşıyan kablolarda çok büyük gerilmeler var ve birkaçının da kırılmış olduğu görülüyor. Köprünün üzerinden ağır vasıtalar da geçiyor. Dolayısıyla bu haliyle kullanılmasında büyük bir risk var.

"Donatılardaki kırık betonlar araçlara düşebilir "

Bu tür köprülerde C30 ve üzerinde yüksek mukavemetli betonlar kullanıldığını ancak bu köprüde çarpma etkisiyle betonun gövde kısmının parçalandığını vurgulayan Çağatay, can güvenliğinin tehlikeli olduğuna şu sözlerle açıklık getirdi:

Kirişlerdeki donatıların arasında bir miktar beton var ama onlar köprünün altından geçen araçların üzerine de düşebilir. Köprü bu haliyle komple de çökebilir. Kiriş elemanları çökebilir. Çünkü yan yana kiriş elemanları birleştirilerek köprü oluşturuluyor. Deprem riski her zaman var. Ama bu köprünün şu anda depremsiz hali bile riskli. Bu haliyle kullanılması durumunda bir deprem etkisine gerek yok. Mevcut hali can güvenliği açısından son derece tehlikeli.

"Güçlendirme mümkün görülmüyor, değiştirilmeli"

Bir an önce köprü kirişlerinin tamir edilmesi gerektiğini belirten Çağatay'ın bu kondaki fikirleri ise şöyle: