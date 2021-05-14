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    Adana'da metruk binada çıkan yangın endişe yarattı

    Metruk binada çıkan yangın mahallede endişeye yol açtı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın 2 saatte söndürülürken, ahşap bina tamamen kullanılamaz hale geldi.
    • DHA
    • 14.05.2021 - 05:47
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    Adana'da metruk binada çıkan yangın endişe yarattı

    Adana'nın Seyhan ilçesine Sarıyakup mahallesinde, ahşap metruk binadan dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarını yürütürken, binanın ahşap olması nedeniyle alevlerin bitişikteki evlere sıçrama endişesi nedeniyle takviye ekip sevk edildi.

    2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

    Polisin çevre güvenliğini sağladığı yangına onlarca itfaiye ekibi ile müdaha edildi.

    İtfaiyenin yoğun çabasıyla yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alınan yangında ahşap bina kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

     


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