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    Adana'da motosikletiyle masa taşıdı

    Motosikletine yüklediği masa ile trafiğe çıkan sürücü, tüm dikkatleri üzerine topladı.
    • İHA
    • 14.01.2022 - 10:25
    • Güncelleme : 14.01.2022 - 10:45
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    Adana'da motosikletiyle masa taşıdı

    Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Fuzuli Caddesi'nde seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü ilginç anlara sebep oldu.

    TÜM YOLU MASAYLA GİTTİ

    Kamyonet ile taşınması gereken büyük bir masayı motosiklet ile taşıyan sürücüyü görenler o anları cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

    "BÖYLE BİR ŞEY BAŞKA ÜLKEDE OLAMAZ"

    Görüntüyü kaydeden vatandaş, “Bu taşımacılık başka bir ülkede olamaz. Koca masayı motosiklet ile taşıyor” diye tepkisini dile getirdi.

    Motosiklet sürücüsü bir süre sonra ise gözden kayboldu.

    Adana'da motosikletiyle masa taşıdı ViDEO

    Adana da motosikletiyle masa taşıdı #1

    Adana da motosikletiyle masa taşıdı #2


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