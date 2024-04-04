Adana'da muhtar seçimi kavgasına polisten coplu müdahale Seçim sonrası mazbatanın ikinci olan muhtar adayına verilmesiyle taraflar arasında çıkan kavga, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından güçlükle son bulurken, olaya karışan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İHA

Adana’da seçim sonrası hareketli anlar yaşandı.

Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi'nde mevcut muhtar Ahmet Kırtay ve İsa Karagöz muhtar olmak için 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde aday oldu.

Seçim sonucunda Kırtay 700 oy alırken, Karagöz bin 300 oy alarak birinci oldu.

İtiraz edildi

Ancak Kırtay, Karagöz’ün adresinin mahallede olmadığını öne sürerek İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulundu.

İtiraz üzerine yapılan incelemede Karagöz’ün adresinin mahallede olmadığı belirlenerek, mazbata seçimi ikinci sırada tamamlayan Kırtay’a verildi.

Taraflar arasında kavga çıktı

Karagöz taraftarları, Kırtay’ın muhtar olduğu dönemde Karagöz’ün adresinin değiştirildiğini öne sürdü ve iki grup arasında kavga çıktı.

Polis ekipleri copla müdahale etti

Olay yerine gelen polis kavayı biber gazı, cop kullanıp havaya ateş ederek önlerken, olaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)