Kent genelinde cuma namazı öncesi ve sonrası vatandaşların aşı olması için, birçok aşı standı kuruldu.

Adana İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, kurulan seyyar aşı standında hem cuma namazına gelen hem de dışardan gelen vatandaşları aşıladı.

İlk doz koronavirüs aşılama oranında yüzde 75'i geçerek "mavi" kategoriye geçen Adana'da, birçok caminin avlusuna seyyar aşı standı kurdu.

"AMACIMIZ ADANA'NIN TAMAMINI AŞILAMAK"

Aşılama Cuma namazı sonrası da devam etti. Aşılama çalışmalarını yerinde takip eden İl Sağlık Müdürü Dr. Halil Nacar, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Nacar, “Pandemi mücadelesinde en etkili yöntemin aşı olduğunu biliyoruz. Her platformda bunu söylüyoruz. Normalde tüm sağlık tesislerimizde aşılama faaliyetlerimiz devam ediyor. Ayrıca kurduğumuz mobil ekiplerle AVM ve iş yerlerinde aşılama faaliyetlerimiz devam ediyor. Amacımız Adana’nın tamamını aşılamak.

Adana'da namazı sonrası, seyyar aşı standında aşılama yapıldı VİDEO





"RANDEVUYA GEREK KALMADAN AŞILAMALARI YAPACAĞIZ"

Bir kişiyi dahi aşıladığımız da bir kişinin ve dolaylı olarak bir çok kişinin koronavirüs olmasını engellemiş olacağız. Hazırlıklarımız tamam. Seçilmiş camilerimizde ve ilçe merkezindeki camilerimizde arkadaşlarımız vatandaşları bekliyor. Hiçbir ücret almadan, hiçbir randevuya gerek kalmadan aşılamaları yapacağız” diye konuştu.

Aşı olmaya gelen vatandaşlar ise ekiplere teşekkür etti.



