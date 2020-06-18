Adana'da oğlu gölete düştü sandı, kendisi boğuldu

Adana Tufanbeyli'de bahçesini sularken oğlu Abdulkadir'in kaybolduğunu fark eden Yasin Güzelel, küçük çocuğun gölete girdiğini zannetti. Baba, gölette oğlunu ararken boğularak hayatını kaybetti.

Adana Tufanbeyli'de öğleden sonra Çatalçam Mahallesi'nde meydana gelen olayda Yasin Güzelel, bahçe sularken oğlu Abdulkadir'in kaybolduğunu fark etti.

OĞLUNUN BOĞULDUĞUNU ZANNETTİ GÖLETE GİRDİ

Yakınlarıyla birlikte çevrede arama yapan Güzelel, oğlunun gölette düşüp boğulduğunu sanarak suya girdi. Bir süre sonra Yasin Güzelel gözden kaybolunca yakınları durumu kurtarma ekiplerine bildirdi.

ABDÜLKADİR ARABADA BULUNDU

Gelen sualtı polisi, gölette Güzelel'i ve oğlunu bulmak için çalışma başlattı. Ekipler kısa sürede Yasin Güzelel'in cansız bedenine ulaşırken, oğlu Abdulkadir Güzelel'in de park halindeki otomobilin içinde olduğu ortaya çıktı.

Abdulkadir'in otomobile oyun oynamak için girdiği öğrenildi.

Güzelel'in cesedi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.