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    Adana'da orman yangını çıktı

    Adana'da çıkan orman yangına müdahale ediliyor.
    • 26.05.2022 - 19:12
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 19:15
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    Adana'da orman yangını çıktı

    Havaların ısınması ile birlikte Türkiye'nin güney şehirlerinde orman yangınları sayısı yine artmaya başladı.

    Adana’nın Çukurova ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi’ndeki çalılık alanda saat 17.00'de bilinmeyen nedenle çıkan yangın, ormana sıçradı.

    Müdahale ediliyor

    Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

    DHA'nın haberine göre ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışma başlattı.

    Adana'da orman yangını çıktı VİDEO

    Adana da orman yangını çıktı #1

    Adana da orman yangını çıktı #2


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