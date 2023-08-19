İHA

Adana'nın Feke ilçesine bağlı Ormancık Mahallesi'nde öğlen saatlerinde ormanlık alandan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Ekipler kısa sürede müdahale etti

Bölgeye sevk edilen Feke İşletme Müdürlüğüne bağlı orman söndürme ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile yangın yayılmadan ve evlere sıçramadan söndürüldü.

Adana'da orman yangını söndürüldü

Kızılçam ağaçları zarar gördü

Kızılçam ağaçlarının zarar gördüğü yangın ekiplerin erken müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken, bölgede soğutma çalışması sürüyor.