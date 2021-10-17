Adana’da PKK üyeliğinden aranan 3 şahıs yakalandı

PKK üyeliğinden haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan E.E., H.A. ile aynı suçtan aranan S.D., saklandıkları adreste yakalandılar.

Adana’da, terör örgütü PKK’ya yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor...

Yapılan çalışmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK üyeliğinden hakkında 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E. (30), 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis bulunan H.A. (61) ile aynı suçtan aranan şüpheli S.D'nin (25) saklandığı adresi tespit etti.

Yaklaşık 14 yıldır firari olan H.A. ve yaklaşık 10 yıl firar eden E.E. ile zanlı S.D'yi yakalandı.

SERBEST BIRAKILDI

Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Zanlı S.D. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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