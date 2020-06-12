Adana'da polise çarpıp kaçtı, aracından uyuşturucu çıktı

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Adana’da ‘dur’ ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, polis memuruna çarparak kaçtı. Polisin ateş ederek durdurduğu araç içerisinde 16 kilo esrar maddesi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda uygulama yapan Narkotik Suçlarla ve Mücadele Müdürlüğü ekipleri, şüphelendiği 27 MS 182 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan sürücü bir polis memuruna çarparak kaçmaya başladı.

YARALI MESLEKTAŞLARINI ARACA BİNDİRİP DEVAM ETTİLER

Polisler, yaralanan meslektaşını araca bindirerek kaçan otomobili takip etmeye başladı. Takibi sürdüren polis ekibi, D-400 karayolundaki polis uygulama noktasına yaralı meslektaşlarını bırakarak aracı kovalamaya devam etti. Uygulama noktasına gelen ambulansla yaralı polis, Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polisin hastanede tedavisi devam ediyor.

Yaklaşık 25 kilometre boyunca polisle şüpheli arasında geçen kovalamaca sonucunda, Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi D-400 karayolu üzerinde polisler aracın lastiklerine defalarca ateş açarak aracı durdurdu.

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ARAÇTA YAPILAN İNCELEMEDE 16 KİLO ESRAR BULUNDU

Yakalanan sürücünün yabancı uyruklu H.A. olduğu öğrenildi. Sürücü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Narkotik ekipleri, yakalanan araç içerisinde detaylı şekilde incelemeye başladı. Yapılan incelemede aracın kapı içlerinde ve motor kısmında paketlemiş halde 16 kilo esrar maddesi ele geçirildi.