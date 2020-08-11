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- Adana'da polisin korona uyarısına verilen şaşırtan cevap
Adana'da polisin korona uyarısına verilen şaşırtan cevap
Adana’da polis, vatandaşlara koronavirüs konusunda bilgilendirmede bulundu. Bir vatandaşın, polisin virüsle ilgili uyarı yaptığı sırada ‘Acele gitmemiz lazım’ diyerek uzaklaşması dikkat çekti.
- İHA
- 11.08.2020 - 16:15
- Güncelleme : 11.08.2020 - 16:15
Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 5 noktada 30 polisle yayalara kırmızı ışıkta yoldan geçmemeleri, sürücülere ise yayalara yol vermeleri konusunda bilgilendirme yaptı.,
Ayrıca polisler, herkesi koronavirüs tedbirlerine karşı da bilgilendirerek uyarıcı el broşürü dağıttı.
UYARIDA BULUNULAN VATANDAŞIN TEPKİSİ ŞAŞIRTTI
Öte yandan, Seyhan İlçesi’ne bağlı Türkkuşu Kavşağı’nda bir yayanın, polisin virüsle ilgili uyarı yaptığı sırada ‘Acele gitmemiz lazım’ diyerek gitmesi dikkat çekti.
Ayrıca polisin bilgilendirme yaptığı sırada 8 yayaya ve 15 sürücüye Trafik Kanunu’nun 74.maddesi gereğince ceza kesildiği öğrenildi.
Adana'da polisin korona uyarısına verilen şaşırtan cevap VİDEO