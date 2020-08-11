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Adana'da polisin korona uyarısına verilen şaşırtan cevap

Adana'da polisin korona uyarısına verilen şaşırtan cevap

Adana’da polis, vatandaşlara koronavirüs konusunda bilgilendirmede bulundu. Bir vatandaşın, polisin virüsle ilgili uyarı yaptığı sırada ‘Acele gitmemiz lazım’ diyerek uzaklaşması dikkat çekti.