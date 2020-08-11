Dolar
7.2367
-1.3764%
Euro
8.5334
-0.9552%
Altın
1948.61
-3.8943%
Borsa
1109.14
3.1259%
G. Altın
455.044
-4.8918%
Bitcoin
84346.66
-3.1608%
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Adana'da polisin korona uyarısına verilen şaşırtan cevap

    Adana’da polis, vatandaşlara koronavirüs konusunda bilgilendirmede bulundu. Bir vatandaşın, polisin virüsle ilgili uyarı yaptığı sırada ‘Acele gitmemiz lazım’ diyerek uzaklaşması dikkat çekti.
    • İHA
    • 11.08.2020 - 16:15
    • Güncelleme : 11.08.2020 - 16:15
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da polisin korona uyarısına verilen şaşırtan cevap

    Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 5 noktada 30 polisle yayalara kırmızı ışıkta yoldan geçmemeleri, sürücülere ise yayalara yol vermeleri konusunda bilgilendirme yaptı.,

    Ayrıca polisler, herkesi koronavirüs tedbirlerine karşı da bilgilendirerek uyarıcı el broşürü dağıttı.

    UYARIDA BULUNULAN VATANDAŞIN TEPKİSİ ŞAŞIRTTI

    Öte yandan, Seyhan İlçesi’ne bağlı Türkkuşu Kavşağı’nda bir yayanın, polisin virüsle ilgili uyarı yaptığı sırada ‘Acele gitmemiz lazım’ diyerek gitmesi dikkat çekti.

    Ayrıca polisin bilgilendirme yaptığı sırada 8 yayaya ve 15 sürücüye Trafik Kanunu’nun 74.maddesi gereğince ceza kesildiği öğrenildi.

    Adana'da polisin korona uyarısına verilen şaşırtan cevap VİDEO

    Adana da polisin korona uyarısına verilen şaşırtan cevap #1

    Adana da polisin korona uyarısına verilen şaşırtan cevap #2

    Adana da polisin korona uyarısına verilen şaşırtan cevap #3

    Adana da polisin korona uyarısına verilen şaşırtan cevap #4

    Görüş Bildir