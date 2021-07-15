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    Adana'da polisin yanında havaya ateş açanlar yakalandı

    Seyhan ilçesinde devriye ekiplerinin yanında havaya silah sıkan 2 şüpheli, polisler tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
    • İHA
    • 15.07.2021 - 05:13
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    Adana'da polisin yanında havaya ateş açanlar yakalandı

    Adana’nın Seyhan ilçesine devriye gezen polis ekipleri, yanlarından hızla geçen otomobilin tabanca ile defalarca havaya ateş açtığını gördü. Bunun üzerine polisin dur ihtarına uymayan şahıslar kaçmaya başladı.

    ŞAHISLAR KAÇTIKLARI SIRADA SİLAHI ATTILAR

    Otomobil sürücüsü ve yanında bulunan kişi Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa ara sokaklarında aracı terk edip yaya olarak kaçmaya başladı. Şüpheliler kaçtıkları sırada bir müstakil evin içerisine ruhsatsız tabancayı attı.

    Seyhan Devriye Ekipleri, kaçan şüphelileri ara sokaklar yaptığı çalışmalar sonucunda yakaladı. Şahısların kullandığı tabanca ise attıkları yerde polisler tarafından bulundu. Olay yeri inceleme polisleri tabancada park izi çalışması yaptıktan sonra detaylı incelemek üzere emniyete götürdü.

    Yakalanan 2 şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

    Adana da polisin yanında havaya ateş açanlar yakalandı #1

    Adana da polisin yanında havaya ateş açanlar yakalandı #2

    Adana da polisin yanında havaya ateş açanlar yakalandı #3

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