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Adana'da polisten kaçarken kaza yapan kişinin aracında uyuşturucu bulundu

Adana'da polisten kaçarken kaza yapan kişinin aracında uyuşturucu bulundu

Sarıçam ilçesinde polislerin 'dur' ihtarına uymayan bir kişi, kaçtığı aracı ile direğe çarptı. Yaya olarak kaçmaya çalışan şahıs yakalanırken, aracından silah ile uyuşturucu çıktığı öğrenildi.