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    Adana'da polisten kaçarken kaza yapan kişinin aracında uyuşturucu bulundu

    Sarıçam ilçesinde polislerin 'dur' ihtarına uymayan bir kişi, kaçtığı aracı ile direğe çarptı. Yaya olarak kaçmaya çalışan şahıs yakalanırken, aracından silah ile uyuşturucu çıktığı öğrenildi.
    • İHA
    • 11.10.2021 - 01:31
    • Güncelleme : 11.10.2021 - 01:48
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    Adana'da polisten kaçarken kaza yapan kişinin aracında uyuşturucu bulundu

    Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir şahıs polis ihtarına uymayınca kovalamacayı beraberinde getirdi.

    Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde devriye gezen polisler şüphelendikleri otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu.

    KAZA YAPTIKTAN SONRA DA KAÇMAYA ÇALIŞTI

    Otomobil sürücüsü A.Ç., polisin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 5 kilometre boyunca kaçan A.Ç., Kozan Caddesi üzerinde refüjde bulunan aydınlatma direğine ve trafik levhalarına çarparak kaza yaptı.

    Adana da polisten kaçarken kaza yapan kişinin aracında uyuşturucu bulundu #1

    OTOMOBİLDEN RUHSATSIZ SİLAH VE UYUŞTURUCU ÇIKTI

    A.Ç araçtan inerek yaya olarak kaçmak istedi ancak şüpheli kıskıvrak yakalandı.

    Otomobilde yapılan arama çalışmalarında ruhsatsız tabanca ile bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

    Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.

    Adana'da polisten kaçarken kaza yapan kişinin aracında uyuşturucu bulundu VİDEO

    Adana da polisten kaçarken kaza yapan kişinin aracında uyuşturucu bulundu #2

    Adana da polisten kaçarken kaza yapan kişinin aracında uyuşturucu bulundu #3

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