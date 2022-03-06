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    Adana'da Rusya-Ukrayna savaşına danslı protesto

    Adana'da, Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaşı protesto etmek için dans gösterisi düzenlendi.
    • AA
    • 06.03.2022 - 18:18
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    Adana'da Rusya-Ukrayna savaşına danslı protesto

    Ukrayna'da Rusya'ya karşı direniş devam ediyor.

    Ülkede devam eden savaşa dünyanın birçok yerinden tepki yağıyor.

    Bu protestolardan biri de Adana'da yükseldi.

    SAVAŞA KARŞI DANS ETTİLER

    Adana'da savaşa tepki için için dans gösterisi düzenlendi.

    DJ Yağmur Güven, Adana-Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği Başkanı İrem Tarı ve vatandaşlar, Merkez Parkı'nda bir araya geldi.

    DJ eşliğinde dansçılar Ata ve Burcu Ivak çifti, Latin dansı gösterisi sundu.

    Yağmur Güven, burada yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaşın bir an önce bitmesi temennisinde bulundu.

    "MÜZİK BİZİM BARIŞ SLOGANIMIZ OLUR"

    Müziğin evrensel bir dili olduğunu ifade eden Güven, "Kötü günlere karşı bir iletişim aracı olsun ve hiç tanımadığımız insanlarla dil, din, ırk ayırmaksızın müzikle iletişim kurmak istedim. Umarım amacıma ulaşmışımdır. Ukrayna'daki savaşın bir an önce bitmesini istiyor ve diliyorum. İnşallah müzik bizim barış sloganımız olur." dedi.

    Dernek Başkanı İrem Tarı da desteklerinden dolayı Güven'e teşekkür etti.

    Etkinlik, Ukrayna Milli Marşı'nın çalınmasıyla son buldu.

    Adana da Rusya-Ukrayna savaşına danslı protesto #1

    Adana da Rusya-Ukrayna savaşına danslı protesto #2

    Adana da Rusya-Ukrayna savaşına danslı protesto #3

    Adana da Rusya-Ukrayna savaşına danslı protesto #4


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