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Adana’da şafak vakti DEAŞ operasyonu

Adana’da şafak vakti DEAŞ operasyonu

Adana’da şafak vakti terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda bir çok şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.