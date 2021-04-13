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    Adana’da şafak vakti DEAŞ operasyonu

    Adana’da şafak vakti terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda bir çok şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
    • İHA
    • 13.04.2021 - 06:28
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    Adana’da şafak vakti DEAŞ operasyonu

    Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ yönelik operasyon başlattı.

    Şafak vakti özel harekat polislerinin de katılımıyla eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

    Düzenlenen baskınlarda, özel harekat timleri ilk önce söz konusu şüphelilerin evlerinin olduğu sokaklarda geniş güvenlik önlemi aldı.

    ÇOK SAYIDA GÖZALTI YAPILDI

    Ardından özel harekat timleri şüpheli kişilerin evlerine koçbaşıyla kapıyı kırıp içeri girdi.

    Şüpheliler özel harekat polisleri tarafından ellerine kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi.

    Operasyonda yakalanan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Adana’da şafak vakti DEAŞ operasyonu #1

    Adana’da şafak vakti DEAŞ operasyonu #2

    Adana’da şafak vakti DEAŞ operasyonu #3

    Adana’da şafak vakti DEAŞ operasyonu #4

    Adana’da şafak vakti DEAŞ operasyonu #5


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