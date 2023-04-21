Adana'yı sağanak yağış ve dolu vurdu Adana'da yaşanan selde otomobilinde mahsur kalan kişinin aracından çocuklarını alıp götürdüğü anlar kameralara yansıdı.

İHA

Meteorolojinin uyardığı sağanak yağış ve dolu Ramazan Bayramı'nın ilk günü Adana'da etkili oldu.

Şehirde gündüz saatlerinde başlayan dolu ve sağanak yağış sele de neden oldu.

Merkez Seyhan, Çukurova ve Yüreğir ilçelerinde birçok bulvar, cadde ve ara sokaklar su altında kaldı.

Sürücüler, su altında kalan yollarda araçlarını kullanmakta güçlük çekerken, bazıları da mahsur kaldı.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi Karafatma Caddesi de sular altında kalan yerlerden oldu.

Aracı bırakıp uzaklaştılar

Otomobiliyle seyir halinde olan bir sürücü de yolda mahsur kaldı. Mahsur kalan kişi, aracın içerisindeki çocuklarını çıkartarak güvenli bir bölgeye yöneldi.

Yağışların tarım alanlarına da zarar verdiği bildirildi.