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Adana'da sakarmeke avlamaya 23 bin 77 TL ceza

Adana'da sakarmeke avlamaya 23 bin 77 TL ceza

Karataş ilçesinde devriye gezen ekipler, kuş avlayan kişilerin ruhsatsız tüfekle avladıklarını ve avcı belgelerinin olmadığını tespit ederek 23 bin 77 TL para cezası uyguladı.