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- Adana'da sakarmeke avlamaya 23 bin 77 TL ceza
Adana'da sakarmeke avlamaya 23 bin 77 TL ceza
Karataş ilçesinde devriye gezen ekipler, kuş avlayan kişilerin ruhsatsız tüfekle avladıklarını ve avcı belgelerinin olmadığını tespit ederek 23 bin 77 TL para cezası uyguladı.
- İHA
- 28.01.2022 - 10:01
Adana’nın Karataş ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Bahçe Mahallesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri ile birlikte devriye gezerken 2 şahsın kuş avladıklarını fark etti.
AVCILIK BELGELERİ YOK
Yapılan kontrolde şahısların 20 adet sakarmeke kuşunu avladıkları, av tüfeklerinin ruhsatsız ve avcılık belgelerinin olmadığı, avlaklarda avcılık belgesi olmadan avlandıkları tespit edildi.
23 BİN 77 LİRA PARA CEZASI UYGULANDI
Şahıslara toplam 23 bin 77 TL idari yaptırım uygulanarak ruhsatsız av tüfeklerine el konuldu.