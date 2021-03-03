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    Adana'da şehit mezarlarına zarar veren 5 kişi tutuklandı

    Adana'da şehit mezarlarına zarar veren 5 kişi tutuklandı

    Adana'da iki şehidin kabrinin de aralarında bulunduğu 79 mezarın taşlarına zarar verilmesiyle ilgili, DEAŞ bağlantılı 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
    • AA
    • 03.03.2021 - 15:17
    • Güncelleme : 03.03.2021 - 15:52
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    Adana'da, 21 Şubat'ta merkez Yüreğir ilçesi Alihocalı Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitleri Ahmet ve Mehmet Oruç ardeşlerin kabirlerinin de aralarında bulunduğu 79 kabrin taşları tahrip edilmişti.

    Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubesi ekipleri,  konuyla ilgili soruşturma kapsamında 6 kişiyi yakaladı.

    AYAKKABI İZİNDEN BULUNDU

    Mezar taşlarına zarar verdiği ve terör örgütü DEAŞ bağlantısı olduğu öne sürülen H.Ö, İ.Ö, A.B.D, T.A, F.B. ve H.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Zanlılardan H.Ö'nün, DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in oğlu, İ.Ö'nün ise yeğeni olduğu öğrenildi.

    Tahrip edilen mezar taşları üzerinden alınan ayakkabı tabanı izlerinin, şüpheli T.A'nın ayakkabı tabanı desenleri ile örtüştüğünün kriminal incelemede belirlendiği, ayrıca zanlılardan İ.Ö'nün olaya ilişkin itirafta bulunduğu öne sürüldü.

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    5 KİŞİ TUTUKLANDI

    Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan H.Ö, A.B.D, T.A, F.B. ve H.Ç. tutuklandı, İ.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Adana da şehit mezarlarına zarar veren 5 kişi tutuklandı #1

    MEZARLIĞA MOTOSİKLETLE GİTTİLER

    Bölgedeki yaklaşık 100 güvenlik kamerasının kaydının incelenmesiyle kimlikleri tespit edilen 6 şüphelinin, 3 motosikletle gittikleri mezarlıkta yaklaşık 1 saat 40 dakika kaldıkları belirlendi.

    Öte yandan, zanlıların 3 motosikletle mezarlığa gitmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

    Adana da şehit mezarlarına zarar veren 5 kişi tutuklandı #2

    Adana da şehit mezarlarına zarar veren 5 kişi tutuklandı #3

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