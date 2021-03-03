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- Adana'da şehit mezarlarına zarar veren 5 kişi tutuklandı
Adana'da şehit mezarlarına zarar veren 5 kişi tutuklandı
- AA
- 03.03.2021 - 15:17
- Güncelleme : 03.03.2021 - 15:52
Adana'da, 21 Şubat'ta merkez Yüreğir ilçesi Alihocalı Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitleri Ahmet ve Mehmet Oruç ardeşlerin kabirlerinin de aralarında bulunduğu 79 kabrin taşları tahrip edilmişti.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubesi ekipleri, konuyla ilgili soruşturma kapsamında 6 kişiyi yakaladı.
AYAKKABI İZİNDEN BULUNDU
Mezar taşlarına zarar verdiği ve terör örgütü DEAŞ bağlantısı olduğu öne sürülen H.Ö, İ.Ö, A.B.D, T.A, F.B. ve H.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan H.Ö'nün, DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in oğlu, İ.Ö'nün ise yeğeni olduğu öğrenildi.
Tahrip edilen mezar taşları üzerinden alınan ayakkabı tabanı izlerinin, şüpheli T.A'nın ayakkabı tabanı desenleri ile örtüştüğünün kriminal incelemede belirlendiği, ayrıca zanlılardan İ.Ö'nün olaya ilişkin itirafta bulunduğu öne sürüldü.
Adana'da şehit mezarlarına saldıran DEAŞ'lılar adliyeye sevk edildi VİDEO
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan H.Ö, A.B.D, T.A, F.B. ve H.Ç. tutuklandı, İ.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
MEZARLIĞA MOTOSİKLETLE GİTTİLER
Bölgedeki yaklaşık 100 güvenlik kamerasının kaydının incelenmesiyle kimlikleri tespit edilen 6 şüphelinin, 3 motosikletle gittikleri mezarlıkta yaklaşık 1 saat 40 dakika kaldıkları belirlendi.
Öte yandan, zanlıların 3 motosikletle mezarlığa gitmesi güvenlik kamerasına yansıdı.