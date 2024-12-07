Adana'da şehit olan polis memuru Mustafa Akgül son yolculuğuna uğurlandı

Adana'nın Sarıçam ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda gece yarısı meydana gelen olayda, Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'nde görevli polis memuru Mustafa Akgül, İncirlik 10'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş Murat Altaş'ın kullandığı otomobile dur ihtarında bulundu.
'Dur' ihtarına uymayan Uzman çavuş Murat Altaş yönetimindeki otomobil, hızla çarptığı Akgül'ü altına alıp, yaklaşık 70 metre sürükledi.
ALKOLLÜ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Otomobil sinyalizasyon direklerine çarparak dururken, ihbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin kontrolünde polis memuru Akgül'ün yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Yaralı sürücü Altaş ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Altaş'ın alkollü olduğu öğrenildi.
Mustafa Akgül'ün cansız bedeni, savcılık ve polisin incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü Murat Altaş, tedavisinin ardından gözaltına alındı.
İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDE TÖREN DÜZENLENDİ
Evli ve 4 çocuk babası olan şehit polis Mustafa Akgül için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.
Törene il protokolünün yanı sıra Akgül'ün çok sayıda meslektaşı ve ailesi katıldı.
POLİS ŞEHİTLİĞİ'NE DEFNEDİLDİ
Şehidin babası Selim Akgül, oğulları Şamil, Yavuz Selim, Malik Enes, kızı Sabiha ve eşi Ayşe Akgül, törende güçlükle ayakta durdu.
İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından okunan dualardan sonra şehit Akgül'ün cenazesi, Buruk Mezarlığı'na götürüldü.
Burada helallik alınması ve cenaze namazının ardından Mustafa Akgül, Polis Şehitliği'nde defnedildi.
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