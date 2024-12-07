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Adana'da şehit olan polis memuru Mustafa Akgül son yolculuğuna uğurlandı

Adana'da şehit olan polis memuru Mustafa Akgül son yolculuğuna uğurlandı Alkollü olduğu belirlenen uzman çavuş Murat Altaş'ın çarparak şehit ettiği polis memuru Mustafa Akgül için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törenin ardından Mustafa Akgül, Polis Şehitliği'nde defnedildi.