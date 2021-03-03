Adana'da şehitlerin mezarlarına saldıran DEAŞ'lılar

Adana’da 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç’un mezarlarının da aralarında bulunduğu 79 mezara zarar veren DEAŞ'lıar, ayakkabı izinden bulundu.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubesi ekipleri, 21 Şubat'ta merkez Yüreğir ilçesi Alihocalı Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitleri Ahmet ve Mehmet Oruç Kardeşler Mezarlığı'nda bulunan 79 kabrin taşlarının tahrip edilmesiyle ilgili soruşturma kapsamında 6 kişiyi yakaladı.

Mezar taşlarına zarar verdiği ve terör örgütü DEAŞ bağlantısı olduğu öne sürülen H.Ö, İ.Ö, A.B.D, T.A, F.B. ve H.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANAN DEAŞ'LININ OĞLU VE YEĞENİ OLDUKLARI BELİRLENDİ

Yakalanan 6 şüphelinin Adana’da DEAŞ silahlı terör örgütü fikir ve düşüncesine bağlı olarak hareket eden bir grup içerisinde faaliyetli oldukları, söz konusu grubun liderliğini Adana’da gözaltına alınarak İstanbul’da tutuklanan DEAŞ Türkiye emiri Mahmut Özden olduğu, mezarlıkları tahrip edip zarar veren şüpheli şahıslardan H.Ö.’nün Mahmut Özden’in oğlu, İ.Ö.’nün ise yeğeni olduğu tespit edildi.

AYAKKABI İZİNDEN TESPİT EDİLDİ

Mezarlıkta tahrip edilen mezar taşları üzerinden alınan ayakkabı izlerinin, yakalanan şüpheli T.A.’dan elde edilen spor ayakkabı ile benzerlik göstermesi üzerine, ayakkabı ve elde edilen izler mukayese amacıyla kriminal uzmanlarına gönderildi.

Yapılan uzman incelemesinde şüpheli T.A.’nın ayakkabı tabanı ve mezar taşları üzerinden elde edilen ayakkabı tabanı izlerinin aynı olduğu belirlendi.

Adana'da şehit mezarlarına saldıran DEAŞ'lılar adliyeye sevk edildi VİDEO

Öte yandan 6 şüphelinin, 3 motosikletle gittikleri mezarlıkta yaklaşık 1 saat 40 dakika kaldıkları belirlendi.

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