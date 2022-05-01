Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikleri ziyaret eden aileler, evlatlarının mezarı başında dualar okudu.

Adana’da Asri Mezarlıkta bulunan şehitliği ziyaret eden şehit yakınları ve aileleri şehitlerin mezarları başında Kur’an-ı Kerim okuyarak dualar etti.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 2016 yılında şehit olan jandarma uzman çavuş Sercan Yılmaz’ın annesi Sahra, her bayram arifesinde acısının tekrardan tazelendiğini söyledi.

"Burası bizim ikinci evimiz"

Yılmaz, "Burası bizim ikinci evimiz. Her zaman geliyoruz. Özlüyoruz. Onlar bizi bekliyor, biz onları bekliyoruz. Kavuşuruz inşallah bir gün." dedi.

Adana'daki şehitliklerde bayram öncesi ziyaret ViDEO

"Ateş düştüğü yeri yakmıyor"

Gaziantep’in Oğuzeli ile Kilis’in Elbeyli ilçesi arasındaki Akçakoyunlu Bölgesi’nde, mayın imha çalışması yaparken meydana gelen patlamada şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Burak Uçar’ın annesi Zeynep ise çadır kurup hiç gitmek istemediğini belirterek, "Ateşten gömlektir. Tek bayramlarda değil çoğu zamanımız burada geçiyor. Eğer imkan olsa buraya bir çadır kurarım ve hiç gitmezdim eve. Hep burada kalırdım. Hadi gel de ciğerpareni bırak git. Birileri zamanın ilaç olduğunu söylüyor ama hep aynıdır. Ateş düştüğü yeri yakmıyor. Ateş dışarıdan düşerse elbiseni ama annenin yüreğine düştüğünde tandır gibi içten içe yanıyor." ifadelerini kullandı.