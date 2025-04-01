Adana'da seyir halindeki iki otomobil alevler içinde yandı

İHA

Adana'nın Seyhan ilçesinde, iki ayrı araç yangınında otomobiller tamamen yandı.

Araçlardaki kişiler son anda kendilerini dışarı atarak canlarını kurtardı.

ARAÇLAR HAREKET HALİNDEYKEN ALEV ALDI

Seyir halindeki iki otomobilde farklı saatlerde yangın çıktı.

Alevleri fark eden sürücüler ve yolcular hızla araçtan inerek durumu itfaiyeye bildirdi.

GERİYE DEMİR YIĞINI KALDI

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangınlara müdahale ederek alevleri söndürdü.

Ancak her iki otomobil de tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangınların çıkış sebebine ilişkin polis ekipleri inceleme başlattı.