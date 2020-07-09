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    Adana'da seyir halindeki otobüs yandı

    Adana'nın Pozantı ilçesinde, seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
    • İHA
    • 09.07.2020 - 16:22
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    Adana'da seyir halindeki otobüs yandı

    Adana-Pozantı otoyolunda, Ekrem Akkaya'nın kullandığı 38 KR 307 plakalı otobüsün arka bölümünde yangın çıktı. Sürücü, araçtan dumanlar yükseldiğini fark edince içinde 28 yolcu bulunan otobüsü yol kenarına çekip itfaiyeden yardım istedi.

    Adana'da seyir halindeki otobüs yandı- İZLE

    OTOBÜSÜN SÜRÜCÜSÜ, YOLCULARI İNDİRİP İTFAİYEYİ ARADI

    Yolcuların inmesinin ardından otobüsün arka bölümünü alevler sardı. Yangın nedeniyle otoyolda trafik kısmen aksadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

    Hatay'dan Kayseri'ye yolcu taşıyan otobüste maddi hasar oluştu.

    Adana'da seyir halindeki otobüs yandı #1

    Adana'da seyir halindeki otobüs yandı #2

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