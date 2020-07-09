- En Son Haber
- Gündem Haberleri
- Adana'da seyir halindeki otobüs yandı
Adana'da seyir halindeki otobüs yandı
Adana'nın Pozantı ilçesinde, seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
- İHA
- 09.07.2020 - 16:22
Adana-Pozantı otoyolunda, Ekrem Akkaya'nın kullandığı 38 KR 307 plakalı otobüsün arka bölümünde yangın çıktı. Sürücü, araçtan dumanlar yükseldiğini fark edince içinde 28 yolcu bulunan otobüsü yol kenarına çekip itfaiyeden yardım istedi.
Adana'da seyir halindeki otobüs yandı- İZLE
OTOBÜSÜN SÜRÜCÜSÜ, YOLCULARI İNDİRİP İTFAİYEYİ ARADI
Yolcuların inmesinin ardından otobüsün arka bölümünü alevler sardı. Yangın nedeniyle otoyolda trafik kısmen aksadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Hatay'dan Kayseri'ye yolcu taşıyan otobüste maddi hasar oluştu.