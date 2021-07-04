Hava sıcaklıklarının artış göstermesiyle birlikte, meyve ve sebzeler yandı. Üreticiler mağdur olurken, ürün azalınca fiyatlar yükselmeye başladı.

Adana'da hava sıcaklıkları 40 dereceye kadar çıktı. Kentte yaşanan sıcaklıklar nedeniyle karpuz, kavun, şeftali ve domateste yanıklar oluştu.

Meyve ve sebzelerin zarar görmesi fiyatlara yansıdı. Ürünlerin azalması nedeniyle üretici mağdur oldu.

"MEYVE VE SEBZELER ÇÖPE GİDİYOR

Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, "Özellikle karpuzu önce poyraz vurdu ardından güneş yaktı. Güneş yanığı olan meyve ve sebzeler çabuk bozulup çöpe gidiyor.

Tarım arazilerinde güneş yanığı nedeniyle önemli zararlar oluştu. Bu nedenle ürün azalınca fiyatları yükseldi." dedi.

Adana'da sıcaklık 40 derece: Meyve ve sebzeler zarar gördü VİDEO









"MEYVELER YANDI, FİYAT ARTTI"

Hava sıcaklığının Haziran’ın sonuna doğru aniden arttığını ve etkisini günlerdir sürdürdüğünü dile getiren Batman, bir süre daha aynı durumun yaşanacağını beklediklerini kaydetti.

Meyve ve sebzenin güneşten nasibini aldığını vurgulayan Batman, “Örneğin karpuz tam iyi olacak derken poyraz vurdu. Sonra güneş geldi. Yanmaya başladı. Güneşten sarardığı için fiyat kırıldı.

Çünkü yanan karpuzun 2 gün içinde tüketilmesi gerekir aksi takdirde çöpe gider. Şeftali güneşten dolayı zarar gören meyvelerden birisi. Bu nedenle fiyatı arttı.

Çünkü yanan şeftali direkt çöpe gidiyor. Ayrıca kavun ve domates yine en çok zarar gören ürünler arasında.

Pandemi, piyasa derken bu sefer iklim şartları üreticiyi mağdur etti.” dedi.

SEMT PAZARLARI PİYASAYA NEFES ALDIRIR

Koronavirüs tedbirleri kapsamında belirli günlerde açılan semt pazarlarının 1 Temmuz sonrası haftanın 7 günü açık olmasının üreticiyi sevindirdiğini söyleyen Batman, yaşanan sıkıntılara rağmen bu durumun piyasaya nefes aldıracağını kaydetti.

Kentteki semt pazarı esnafı ise tezgahlarındaki birçok meyve ve sebzede güneş yanığı olduğunu söyledi.



