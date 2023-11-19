Adana'da şiddetli yağış sonucu dere yatağı tersine aktı Kozan ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle Mahyalar Mahallesi'nde dere yatağı yağışla birlikte ters aktı. Mahallede bulunan 4 ev taşan dere nedeniyle su baskını yaşadı, 1 araç hasar gördü.

İHA

Adana şiddetli yağışa teslim oldu.

Kozan'ın Mahyalar Mahallesi'nde dün meydana gelen şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle dere yatağı tersine aktı.

"Sabaha kadar Allah’a yalvardık"

Bu nedenle büyük korku yaşadıklarını anlatan Bahri Özkan, şu cümleleri kurdu;

Bugün gece korkudan sabaha kadar uyuyamadık. Akşam misafirlikten geldik, uyuyamadık. Arabamızı sürükledi. Allaha yalvardık. Sabaha kadar Allah’a yalvardık. Sabah ezanla birlikte yağış dindi. Gece de görmedik hiçbir şey elektrik de yoktu. Sabah aracımız sulara gömülmüştü. Evimin duvarına kadar sel suları taşları getirmiş.

"Burada set örülmesi gerek"

Mahyalar Mahallesi'nden aza İsa Aktaş ise, "Dün gece taşkın oldu su yön değiştirdi dere taştı. 4 eve kadar taşkın suları indi. Burada set örülmesi gerek. Büyük bir korku yaşadık. Belediye başkanına teşekkür ederiz hemen yanımızda oldu" diye konuştu.

"Dere taştı yollarımız evlerin yanına kadar geldi"

Aracı zarar gören Fatih Özkan da akşam başlayan yağışın çok şiddetli olduğunu söyleyerek, "Dere taştı yollarımız evlerin yanına kadar geldi. Baktım arabam yerinde yok. Sabaha karşı yağmur dinince aracı 30 metre sürüklemiş, taşların içine gömmüş. Hepimize geçmiş olsun" diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)