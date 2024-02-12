Adana'da silahlı saldırı düzenleyen saldırganın ifadesi: 'Beni dolandırdı' Adana Büyükşehir Belediyesi özel kalem müdür vekilini vuran şüphelinin ilk ifadesinde, ”Beni dolandırdı, bundan dolayı vurdum” dediği öğrenildi.

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İHA

Adana Büyükşehir Belediyesi'nde öğle saatlerinde hareketli anlar yaşandı.

Seyhan ilçesindeki belediye binasından silah sesleri yükseldi.

Halk ekmekte çalışan Mikail G., Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük ile konuşmak için makamına gitti.

Bir süre sonra aralarında tartışma yaşanınca Mikail G., yanında bulundurduğu tabanca ile Samet Güdük’ü yaraladı.

"Beni dolandırdı"

3 kurşunun isabet ettiği Güdük’ün ameliyatı devam ederken durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Daha sonra suç aletiyle polise teslim olan şüpheli Mikail G.'nin, ilk ifadesinde, ”Beni dolandırdı, bundan dolayı vurdum.” dediği öğrenildi.

"Kusura bakma demiş, sıkmış"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Güdük'ün kaldırıldığı hastaneye geldi.

Hastane çıkışında yaptığı açıklamada, ”Bizim işe aldığımız birisi, karısı kovmuş evden. Geldi bana yalvardı, 'Karımla konuş' dedi, ben karısıyla konuştum. Senin eşini işe alacağız kovma adamı, işe aldım. Böyle bir şey aklımızın ucundan geçmez gelmiş orada konuşmuş. Ayrılırken 'Kusura bakma' demiş, sıkmış. Personel olduğu için üstünü arama gereği duyulmamış. Personel olmasa zaten orada güvenlik tedbirleri var ama sürekli bizim elamanlarımız bir şey diyemiyorum yani." dedi.

"Durumu kritik"

Karalar, Güdük'ün durumu hakkında da bilgi vererek, "Durumu biraz kritik. Doktorlar müdahaleleri yapıyor. Dışarıdaki hastaneden de doktorlar geldi. Dualarımızı eksik etmeyeceğiz, ben onun gençliğine direncine güveniyorum.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)