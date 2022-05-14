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    Adana'da sokak köpekleri saldırısından kaçan adam yaşamını yitirdi

    Adana'da sokak köpekleri saldırısından kaçan adam yaşamını yitirdi

    Adana’nın Ceyhan ilçesinde 6 Mayıs'ta sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ve kaçarken düşerek beyin kanaması geçiren şahıs, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
    • 14.05.2022 - 09:56
    • Güncelleme : 14.05.2022 - 09:57
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    Başıboş sokak köpeği sorunu Türkiye'nin gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

    Belediyeler konuya hala kalıcı bir çözüm bulamazken, yaralanmalar ve can kayıpları artıyor.

    Dükkanının önünde dururken sokak köpekleri saldırdı

    Son olarak Adana'nın Ceyhan ilçesinde bulunan İnönü Mahallesi Sebze Hali kavşağında kendisine ait fotoğrafçı dükkanının önünde durduğu esnada Oktay Tokmak (44) sürü halinde gezen sokak hayvanlarının saldırısına uğradı.

    Tokmak, saldırı sonucu yere düşerek beyin kanaması geçirdi.

    Köpeklerden kaçarken düşerek ağır yaralandı, hayatını kaybetti

    Düşüp beyin kanaması geçirdi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

    Tokmak, kaldırıldığı Adana Balcalı Hastanesi'nde bir haftadır verdiği yaşam savaşını bugün kaybetti.

    İHA'nın aktardığına göre olayda sokak köpeklerinin saldırdığı 2 kişi de çeşitli yerlerinden ısırılmaları sonucu yaralanmıştı.

    Adana da sokak köpekleri saldırısından kaçan adam yaşamını yitirdi #1

    Adana da sokak köpekleri saldırısından kaçan adam yaşamını yitirdi #2

    Adana da sokak köpekleri saldırısından kaçan adam yaşamını yitirdi #3


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