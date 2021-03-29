Adana'da sokak ortasındaki üstsüz genç sürücüleri korkuttu

Üstsüz dolaşarak kapısı açık olan otomobillere binen Hasan T., tedirginlik yarattı. Gencin bindiği otomobillerden birinin sürücüsü, aracını bırakıp kaçmaya başladı.

Adana'nın Kozan ilçesinde ilginç anlar yaşandı.

Tufanbeyli Mahallesi Üstün Sokak’ta Hasan T. adlı gencin üstsüz ve yalın ayak dolaşıp, park halindeki otomobillerin kapılarını kontrol ettiğini gören esnaf ve vatandaşlar tedirgin oldu.

SÜRÜCÜ ARABASINI TERK ETTİ

Hasan T., çevredekilerin şaşkın bakışları arasında kapıları kilitli olmayan araçlara bindi. Bir otomobil sürücüsü ise arka koltuğuna oturan Hasan T.'yi görünce paniğe kapılıp aracı bırakarak kaçtı.

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BAŞKA BİR ARACIN CAMINI YUMRUKLADI

Bir süre sonra otomobilden inip yeniden sokaklarda yürüyen genç, bu defa başka bir otomobile binmeye çalıştı. Kapının kilitli olması üzerine sinirlenen Hasan T. otomobilin camına yumruk attı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Hasan T., ardından başka bir otomobile daha binerken, ihbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Hasan T., polis ekiplerince otomobilden indirilerek gözaltına alındı.