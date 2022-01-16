Adana'da sopa ve bıçaklarla yürüyen Suriyeliler sınır dışı edildi

Adana'da sopa ve bıçaklarla yürüyen Suriyeliler sınır dışı edildi

Kamu düzenini tehdit ettikleri gerekçesiyle işlem başlatılan 20 Suriyeliden 19'u, ülkelerine gönderildi.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi’nde ellerinde döner bıçakları ve sopalarla dolaşan Suriyeli bir grup, ülke gündemine oturmuştu.

O anlara ait görüntülerin ortaya çıkmasıyla Adana polisi harekete geçmişti.

Emniyet güçleri, 7 Ocak'ta sosyal medyada paylaşılan video kaydındaki kişilerle ilgili yaptığı çalışma sonucu olaya karışan 20 Suriye uyruklu kişiyi yakaladı.

SINIR DIŞI EDİLDİLER

Adli işlemlerin tamamlanmasının ardından Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilen 19 Suriyelinin ülkelerine gönüllü geri dönüşleri sağlandı.

Olaya karışan bir Suriyeli hakkındaki adli süreç ise devam ediyor.

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