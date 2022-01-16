Euro
15.4280
-0.99%
Dolar
13.5192
-0.46%
Altın
789.6610
-0.71%
Borsa
2,072.93
0.11%
Bitcoin
584.530
-0.30%
BTXN Coin
33.86
1.10%
5ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 5 C
    Adana'da sopa ve bıçaklarla yürüyen Suriyeliler sınır dışı edildi

    Adana'da sopa ve bıçaklarla yürüyen Suriyeliler sınır dışı edildi

    Kamu düzenini tehdit ettikleri gerekçesiyle işlem başlatılan 20 Suriyeliden 19'u, ülkelerine gönderildi.
    • AA
    • 16.01.2022 - 10:47
    • Güncelleme : 16.01.2022 - 10:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi’nde ellerinde döner bıçakları ve sopalarla dolaşan Suriyeli bir grup, ülke gündemine oturmuştu.

    O anlara ait görüntülerin ortaya çıkmasıyla Adana polisi harekete geçmişti.

    Emniyet güçleri, 7 Ocak'ta sosyal medyada paylaşılan video kaydındaki kişilerle ilgili yaptığı çalışma sonucu olaya karışan 20 Suriye uyruklu kişiyi yakaladı.

    SINIR DIŞI EDİLDİLER

    Adli işlemlerin tamamlanmasının ardından Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilen 19 Suriyelinin ülkelerine gönüllü geri dönüşleri sağlandı.

    Olaya karışan bir Suriyeli hakkındaki adli süreç ise devam ediyor.

    Adana'da Suriyeli gençler, sokakta sopa ve döner bıçağıyla yürüdü

    Adana da sopa ve bıçaklarla yürüyen Suriyeliler sınır dışı edildi #1

    Adana da sopa ve bıçaklarla yürüyen Suriyeliler sınır dışı edildi #2

    Adana da sopa ve bıçaklarla yürüyen Suriyeliler sınır dışı edildi #3


    Görüş Bildir